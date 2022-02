Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micron: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Micron Technology s'adjuge plus de 3% en début de séance à Wall Street, soutenu par des propos favorables de Wedbush qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 100 à 120 dollars.



Notant que Micron a longtemps souffert de multiples de valorisation bas, le broker pense que 'l'expansion de multiples qui a profité aux fabricants de semiconducteurs devrait se répercuter en partie sur leurs fournisseurs en matières premières'.





