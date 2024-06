Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micron: retour aux bénéfices sur le 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié mercredi soir un bénéfice net non GAAP de 702 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA de 0,62 dollar, à comparer à une perte de 1,43 dollar sur la même période un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du fabricant de puces s'est établi à 6,81 milliards de dollars, en croissance de 81% en comparaison annuelle et de 17% en rythme séquentiel, dépassant ainsi sa fourchette de prévisions grâce en particulier à une forte demande en IA.



'Nous gagnons des parts de marché dans des produits à forte marge comme la mémoire à large bande passante (HBM), et le chiffre d'affaires de nos SSD de centre de données a atteint un niveau record', met en avant son CEO Sanjay Mehrotra.



Pour son quatrième trimestre 2023-24, le groupe de Boise (Idaho) indique anticiper un BPA ajusté de 1,08 dollar, à plus ou moins huit cents près, ainsi que des revenus de 7,6 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions près.





Valeurs associées MICRON TECHNOLOG 142,36 USD NASDAQ +0,88%