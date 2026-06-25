Micron rejoint ses concurrents en proposant des accords d'IA pour remédier au cycle d'expansion et de récession de la mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis, Zaheer Kachwala et Aditya Soni

Depuis des décennies, les fabricants de puces mémoire sont pris au piège dans des cycles d’expansion et de récession, l’augmentation des capacités de production arrivant sur le marché au moment même où la demande s’effondre. Micron, Samsung et SK Hynix tentent désormais de convaincre les investisseurs que cette fois-ci, la situation est différente, en faisant valoir que des contrats à long terme garantiront un flux de trésorerie constant même si le boom des centres de données venait à s’essouffler.

Micron MU.O a déclaré mercredi que des clients tels que Nvidia NVDA.O s’étaient engagés à verser 22 milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement en puces mémoire, mettant en avant la croissance considérable des contrats “take-or-pay” d’une durée de cinq ans, qui obligent les clients soit à acheter ses puces, soit à verser de l’argent.

Les accords conclus par l’entreprise américaine emboîtent le pas à ceux de SK Hynix 000660.KS et de Samsung 005930.KS , qui ont également signé des accords d’approvisionnement à long terme avec leurs clients.

Ces initiatives sont essentielles pour convaincre les investisseurs, qui s’interrogent sur la pérennité du boom de l’IA, les valeurs du secteur de la mémoire ayant entraîné une chute de plus de 1 000 milliards de dollars en début de semaine, alimentée en partie par des inquiétudes liées aux valorisations.

“La principale question à l’approche de la publication des résultats de Micron… était de savoir dans quelle mesure le pouvoir de fixation des prix de la mémoire était réellement durable. Ce qu’ils ont montré, à travers des accords stratégiques à plus long terme, c’est que la visibilité s’améliore et que tout risque de baisse est repoussé plus loin dans le temps”, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion, un fournisseur d’ETF.

“Ce qui importe désormais, ce n’est pas de savoir si les prix de la mémoire finiront par se normaliser – ce qui, comme nous le savons, sera probablement le cas –, mais de déterminer qui saura tirer parti de ce pouvoir de fixation des prix et le monétiser tant qu’il durera.”

La mémoire est devenue si essentielle pour les puces d’IA, telles que celles fabriquées par Nvidia NVDA.O , que les clients ne considèrent plus Micron, basée à Boise (Idaho), comme un simple fournisseur de matières premières qu’ils peuvent mettre en concurrence avec ses rivaux pour obtenir des prix plus bas, mais comme un partenaire stratégique dont ils doivent financer l’extension des usines afin de s’assurer un approvisionnement.

Bien qu’elle ait rejoint le club des entreprises valorisées à 1 000 milliards de dollars en début d’année, Micron a enregistré seulement une perte annuelle de 5,3 milliards de dollars en 2023, en raison de l’effondrement des dépenses en électronique grand public après la frénésie des mises à niveau de gadgets liée à la pandémie.

“Les clients ont injecté des milliards de dollars dans le bilan de Micron pour marquer leur confiance et leur engagement envers ce nouveau modèle économique”, a déclaré à Reuters Sumit Sadana, directeur commercial de l’entreprise.

Toutefois, même avec des accords équivalents à des liquidités en poche, Micron a indiqué qu’il lui faudrait du temps pour construire de nouvelles usines, ce qui maintiendra l’offre à un niveau restreint au moins jusqu’en 2027.

LES FABRICANTS DE PUCES DE MÉMOIRE ONT DÉJÀ TENTÉ DE CONCLURE DES ACCORDS À LONG TERME

Certes, le secteur de la mémoire, réputé pour son caractère cyclique, a déjà tenté de conclure des contrats à long terme par le passé. Mais ces tentatives n’ont pas permis d’atténuer les fluctuations, car la mémoire était alors considérée comme une matière première, ce qui permettait aux fabricants d’électronique de changer de fournisseur et de faire baisser les prix à leur guise.

Même avec l’IA, les accords à long terme sur le matériel pourraient tenir tant que les clients y voient une demande et des applications réelles. La moindre fissure, qu’il s’agisse d’un fléchissement des commandes ou de doutes quant au déploiement de l’IA, pourrait les ramener à la table des négociations.

“Le scénario pessimiste est que ces contrats ne tiennent que tant que l’offre reste tendue. Si la demande faiblit et que le marché s’inverse, il y a un risque qu’ils soient renégociés ou abandonnés, ce qui réintroduirait rapidement de la volatilité”, a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Mais cette fois-ci, la situation est différente, car des sommes considérables sont en jeu. Le fait que les clients paient comptant pour garantir leurs engagements signifie que Micron encaisse de l’argent, que ces accords aboutissent ou non. Cela confère également une certaine légitimité au discours général sur la demande en IA, en montrant que les clients estiment qu’il vaut la peine de dépenser des milliards simplement pour s’assurer que leurs commandes de puces soient confirmées.