Micron prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des fluctuations du cours de l'action au paragraphe 2, ainsi que des détails et du contexte tout au long de l'article)

Micron Technology MU.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestrielsupérieur aux estimations de Wall Street, indiquant que la demande insatiable pour les infrastructures liées à l'IA continuera de stimuler fortement la demande pour ses puces mémoire.

L'action de la société a progressé d'environ 4 % en séance prolongée. La société table sur un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à ± 1 milliard de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 43,58milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats et ces prévisions montrent à quel point la croissance explosive de l’IA générative a transformé des produits tels que la mémoire à bande passante élevée (HBM) en composants essentiels pour les centres de données à grande échelle, ce qui a fait flamber les prix.

Micron, l'un des principaux fournisseurs des processeurs d'IA de Nvidia NVDA.O , a profité de la ruée des fabricants de puces d'IA et de serveurs pour s'assurer un approvisionnement limité.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 41,46 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les estimations qui s’élevaient à 35,85 milliards de dollars.