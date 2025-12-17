Micron prévoit des bénéfices exceptionnels grâce à l'essor du marché de l'IA ; les actions grimpent de 14 %

par Stephen Nellis et Juby Babu

Micron Technology MU.O a prévu pour le deuxième trimestre un bénéfice ajusté près de deux fois supérieur à ce qu'attendaient les analystes de Wall Street mercredi, porté par la flambée des prix des puces mémoires stimulée par une offre restreinte et une demande en plein essor de la part des centres de données d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Boise, dans l'Idaho, ont augmenté de 14 % dans les échanges prolongés après la publication des prévisions.

Micron a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté de 8,42 dollars par action, plus ou moins 20 cents, par rapport aux estimations des analystes de 4,78 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les puces de Micron sont des composants fondamentaux dans tous les domaines, des serveurs des centres de données aux ordinateurs personnels, en passant par les smartphones et les véhicules. Mais Micron est également l'un des trois principaux fournisseurs, avec les sociétés sud-coréennes SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , de ce que l'on appelle les puces à mémoire à large bande passante (HBM), essentielles pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle génératifs.

L'entreprise constate une forte demande de la part des centres de données, alimentée par l'augmentation des dépenses des fournisseurs de services cloud à grande échelle qui offrent du matériel et de la capacité cloud en tant que services.

Pour le trimestre en cours, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 14,20 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre fiscal qui vient de s'achever, Micron a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté de 13,64 milliards de dollars et de 4,78 dollars par action, contre des estimations d'analystes de 12,85 milliards de dollars et de 3,95 dollars par action, selon les données de LSEG.