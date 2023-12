Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micron: perte nette creusée, mais CA accru au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié mercredi soir une perte nette non-GAAP de 1,05 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, soit 0,95 dollar par action, à comparer à une perte de 39 millions un an auparavant.



Le fabricant de semiconducteurs a pourtant vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 15,6% en comparaison annuelle pour atteindre 4,73 milliards de dollars, grâce à 'des technologies et produits de pointe répondant à la demande croissante en solutions d'IA'.



Pour son deuxième trimestre comptable, Micron indique anticiper une perte nette de 0,28 dollar par action, à plus ou moins sept cents près, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions près.





Valeurs associées MICRON TECHNOLOG NASDAQ -4.24%