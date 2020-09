MICRON : les prévisions ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu dans le rouge en raison de perspectives décevantes. Au premier trimestre, il vise en moyenne un revenu de 5,2 milliards de dollars et un bénéficie par action ajusté compris entre 40 cents et 54 cents, soit une prévision moyenne de 47 cents. Le marché cible respectivement 5,27 milliards de dollars et 66 cents. Au quatrième trimestre, clos fin mai, Micron a généré un bénéfice net de 988 millions de dollars, soit 87 cents par action, contre respectivement 561 millions de dollars et 49 cents, un an auparavant.

Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,08 dollar, supérieur au consensus s'élevant à 98 cents.

Le chiffre d'affaires a progressé à 6,06 milliards de dollars contre 5,44 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 5,89 milliards de dollars.

