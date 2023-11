Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micron: le relèvement d'objectifs snobé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Micron Technology recule très nettement ce mardi à Wall Street, le marché ne se laissant pas impressionner par le relèvement d'objectifs annoncé dans la matinée par le groupe américain.



Vers 11h00 (heure de New York), le titre du fabricant de puces de mémoire et de stockage lâche plus de 4%, accusant l'une des plus fortes de baisse du S&P 500, même si le titre reste en hausse de près de 50% cette année.



Le groupe de Boise (Idaho) a annoncé ce matin une révision à la hausse de ses prévisions pour le quatrième fiscal, qui se clôturera le 30 novembre, en raison d'une amélioration de sa chaîné d'approvisionnement, de la demande et de ses prix.



Micron dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires trimestriel de l'ordre de 4,7 milliards de dollars, à 200 millions près, contre une estimation précédente située autour de 4,4 milliards.



Sa marge brute hors éléments exceptionnels (non-GAAP) devrait, elle, ressortir autour de l'équilibre, à deux points de pourcentage près, contre une précédente estimation négative à hauteur de -4%.





