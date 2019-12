MICRON : le PDG fait preuve d'optimisme sur les perspectives

(AOF) - Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en hausse à Wall Street, son PDG, Sanjay Mehrotra, ayant déclaré que le deuxième trimestre serait le point bas de ce cycle pour sa performance financière. Au premier trimestre, clos fin novembre, Micron a généré un bénéfice net de 491 millions de dollars, soit 43 cents par action, contre respectivement 3,293 milliards de dollars et 2,81 dollars, un an auparavant.

Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 48 cents, supérieur au consensus s'élevant à 47 cents. Le chiffre d'affaires est tombé à 5,144 milliards de dollars contre 7,91 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 5 milliards de dollars.

Au second trimestre, le groupe vise un revenu situé entre 4,5 de 4,8 milliards de dollars et un bénéficie par action ajusté compris entre 29 cents et 41 cents, soit une prévision moyenne de 35 cents. Le marché cible respectivement 4,7 milliards de dollars et 47 cents.