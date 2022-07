Micron : la faiblesse des perspectives surprend

(AOF) - Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en repli en raison de perspectives défavorables. Au troisième trimestre, clos début juin, Micron a généré un bénéfice net de 2,63 milliards de dollars, soit 2,34 dollars par action, contre respectivement 1,735 milliard de dollars et 1,52, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,59 dollars, soit 15 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a progressé 16% à 8,64 milliards de dollars.

" Récemment, l'environnement de la demande de l'industrie s'est affaibli, et nous prenons des mesures pour modérer la croissance de notre offre au cours de l'exercice 2023 ", a expliqué le PDG, Sanjay Mehrotra.

Et de fait, les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes.

Au quatrième trimestre, il vise en moyenne un revenu de 7,2 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté compris entre 1,43 dollar et 1,83 dollar, soit une prévision moyenne de 1,63 dollar. Le marché cible respectivement 9,14 milliards de dollars et 2,57 dollars.

