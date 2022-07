Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micron: hausse de 38% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 13:52









(CercleFinance.com) - Micron a publié jeudi soir un BPA ajusté en progression de près de 38% en comparaison annuelle, à 2,59 dollars, pour une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 4,5 points à 36,4%, pour des revenus record, en croissance de 16,4% à 8,64 milliards.



'Récemment, l'environnement de la demande de l'industrie s'est affaibli et nous prenons des mesures pour modérer la croissance de notre offre au cours de l'exercice 2022-23', prévient son directeur général Sanjay Mehrotra.



Le dirigeant du groupe de semi-conducteurs se dit toutefois 'confiant quant à la demande séculaire à long terme pour la mémoire et le stockage et bien positionné pour offrir de solides performances financières inter-cycles'.



Pour son quatrième trimestre comptable, Micron déclare anticiper un BPA ajusté de 1,63 dollar, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus de 7,2 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions près.





