 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micron et GM signent un accord d'approvisionnement en semi-conducteurs pour les véhicules
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O et General Motors GM.N ont signé un accord d'approvisionnement portant sur des plateformes de mémoire et de stockage destinées à la production automobile, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
77,080 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
1 154,2900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
37 +20,60%
CAC 40
8 334,48 -0,83%
Pétrole Brent
71,91 -1,39%
SOITEC
120,05 +2,34%
STELLANTIS
5,032 +1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank