Micron et GM signent un accord d'approvisionnement en semi-conducteurs pour les véhicules

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Micron Technology MU.O et General Motors GM.N ont signé un accord d'approvisionnement portant sur des plateformes de mémoire et de stockage destinées à la production automobile, ont annoncé mercredi les deux entreprises.