Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Micron: en légère perte sur le 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 13:28

(CercleFinance.com) - Micron Technology a annoncé mercredi soir, au titre de son premier trimestre 2022-23, une perte nette non-GAAP de 39 millions de dollars, soit quatre cents par action, à comparer à un BPA ajusté de 2,16 dollars un an auparavant.



Le fabricant de semiconducteurs a vu sa marge brute ajustée plus que divisée par deux en comparaison annuelle, à 22,9%, pour des revenus en baisse de 47% à 4,09 milliards de dollars, dans un contexte difficile pour le secteur.



Pour le trimestre en cours, Micron déclare anticiper une perte par action ajustée de l'ordre de 62 cents, à plus ou moins 10 cents, ainsi que des revenus de 3,80 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions.



'Nous nous attendons à ce que l'amélioration des stocks des clients permette d'augmenter les revenus au second semestre de l'exercice et de générer une forte rentabilité une fois que nous aurons surmonté ce ralentissement', affirme le CEO Sanjay Mehrotra.