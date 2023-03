Micron: des pertes essuyées sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 13:12

(CercleFinance.com) - Micron Technology a dévoilé mardi soir une perte nette ajustée de 1,91 dollar par action pour son deuxième trimestre comptable, contre un BPA de 2,14 dollars un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée passée de 35,3% à -56,2% d'une année sur l'autre.



Le fabricant de semiconducteurs a réalisé un chiffre d'affaires de 3,69 milliards de dollars, plus que divisé par deux (-53%) en comparaison annuelle, mais dans la fourchette de ses prévisions 'dans un environnement de marché difficile', selon le CEO Sanjay Mehrotra.



'Les stocks des clients s'améliorent et nous nous attendons à une amélioration graduelle de l'équilibre entre l'offre et la demande de l'industrie. Nous restons confiants dans la demande à long terme et investissons prudemment pour préserver notre compétitivité', poursuit-il.



Pour le trimestre en cours, Micron indique anticiper une perte nette ajustée de 1,58 dollar par action, à plus ou moins sept cents près, pour des revenus anticipés à 3,70 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions près.