Micron : BPA trimestriel un peu supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Micron Technology a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté de 548 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit un BPA de 48 cents, mais supérieur d'un cent à l'estimation moyenne des analystes. Le fabricant de semi-conducteurs basé en Idaho a vu sa marge opérationnelle ajustée chuter à 11,5%, contre 49,1% un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 35% en rythme annuel, à 5,14 milliards de dollars. Pour le trimestre en cours, la direction de Micron Technology déclare anticiper un BPA ajusté de 35 cents, à plus ou moins six cents près, ainsi qu'un chiffre d'affaires compris entre 4,5 et 4,8 milliards de dollars.

