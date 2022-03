Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Micron: BPA plus que doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) de 2,44 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit un BPA plus que doublé (+118%) à 2,14 dollars, avec une marge d'exploitation améliorée de 15,1 points à 35,3%.



Le fabricant de semiconducteurs a vu sa marge brute ajustée progresser de 14,9 points à 47,8% pour des revenus en croissance de 24,8% à 7,79 milliards de dollars, dépassant ainsi le haut de ses fourchettes-cibles présentées il y a trois mois.



'Nous sommes à la pointe du secteur en matière de technologie DRAM et NAND, et l'élan de notre portefeuille de produits s'accélère', commente le CEO Sanjay Mehrotra, qui juge Micron en bonne voie pour un chiffre d'affaires record et une rentabilité robuste en 2022.





Valeurs associées MICRON TECHNOLOG NASDAQ +2.89%