Micron: bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Micron avance de 3% à Wall Street, au lendemain de la publication par le fabricant de semiconducteurs d'un BPA plus que doublé (+118%) à 2,14 dollars, alors que le consensus ne l'attendait qu'à un peu moins de deux dollars d'après Jefferies.



En croissance d'un quart à 7,79 milliards de dollars, les revenus se sont eux-aussi révélés supérieurs à un consensus de l'ordre de 7,5 milliards, selon Jefferies qui met aussi en avant une prévision de revenus de 8,7 milliards, meilleure que prévu, pour le trimestre en cours.



'Il y a des inquiétudes sur l'approvisionnement en gaz néon du fait de la situation en Ukraine, mais Micron dispose de stocks, aussi la production ne devrait pas être affectée à court terme', estime broker, qui s'attend toutefois à des hausses de coûts.





