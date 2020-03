MICROCHIP lance un avertissement

(AOF) - Le fabricant américain de puces Microchip a révisé ses perspectives en raison de l'impact du coronavirus sur la demande. Il anticipe désormais des revenus stables au quatrième trimestre de son exercice 2020, clos fin mars, alors qu'ils étaient anticipés en progression de 2% à 9% par rapport au trimestre précédent. Microchip n'a pas présenté de nouvelles estimations pour le bénéfice par action. Il visait auparavant un bénéfice par action compris entre 1,35 et 1,51 dollar.

" Nos activités en Amérique et en Europe tendent vers nos attentes initiales. Toutefois, nous constatons une très faible demande en Asie, notamment en Chine, en raison des craintes liées au COVID-19, et au retour au travail plus lentement que prévu des clients ", a précisé Microchip. " Notre chaîne d'approvisionnement reprend également ses activités normales à un rythme plus lent que prévu ", a-t-il ajouté.

