Michelin : ViaMichelin calcule désormais l'usure du véhicule Cercle Finance • 12/03/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Michelin annonce aujourd'hui la mise en ligne d'un nouveau service sur son site ' ViaMichelin ', permettant d'évaluer le coût d'usure de sa voiture lors du calcul d'un itinéraire, permettant ainsi aux automobilistes de mieux maîtriser leur budget déplacement. Après avoir renseigné plusieurs éléments (modèle du véhicule, année de mise en circulation, date et prix d'achat etc.), le site calculera le coût d'usure en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur 12 mois, en tenant compte du coût d'amortissement du véhicule - mais sans prendre en compte le coût d'entretien, précise le Bibendum.

