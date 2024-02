Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: veut favoriser l'emploi des personnes handicapées information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Michelin annonce la signature d'un nouvel accord visant à favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap et à faciliter leur intégration au sein de l'entreprise.



Signé par la direction et les syndicats CFDT, CFE-CGC, SUD et FO, il porte sur la période 2024 - 2027 et témoigne de l'ambition du groupe de devenir d'ici 2030 ' une référence mondiale pour l'engagement des salariés ainsi que pour la diversité et l'inclusion '.



Michelin compte ainsi renforcer son attractivité et être reconnu par les différents acteurs comme une entreprise 'Handi-Accueillante' afin de poursuivre les recrutements en CDI mais aussi en CDD, dont des alternants et des stagiaires.





