Michelin : vers une sortie de canal 80/90E ?

(CercleFinance.com) - Michelin rebondit de nouveau sur 80E (ex-résistance du 25 mars au 2 avril) et se dirige vers un re-test du sommet de canal à 90E (testé les 7, 9 et 17 avril en intraday). En cas de sortie de corridor 80/90E, l'objectif ses 100E semble évident, mais il y a une petite résistance qui se dessine vers 95,5E

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +6.50%