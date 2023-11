Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: va dévoiler trois nouveaux pneus pour moto information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Michelin annonce la présentation prochaine de trois nouveaux pneus moto à l'occasion de l'EICMA, soit le Salon de la moto de Milan qui se tiendra du 7 au 12 novembre.



Ces nouveaux pneus (Power 6, Power2et Anakee Road) seront disponibles pour les motards à partir de janvier. Selon Michelin, cette nouvelle gamme introduit 'une évolution technique majeure'.



Au cours des dernières années, les gammes Michelin Power et Michelin Anakee ont été homologuées par des constructeurs de premier plan tels que BMW Motorrad, Triumph, KTM, Honda et bien d'autres.



'L'innovation est au coeur de la stratégie de Michelin. Nous investissons dans l'évolution de nos gammes de pneus moto afin de rester la référence dans ce domaine, aussi bien pour nos clients utilisateurs que pour les constructeurs', a commenté Edouard De Peufeilhoux, Directeur de la Ligne Business 2-Roues.





