Michelin: va développer un camion à hydrogène avec CEC information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - La California Energy Commission (CEC) a sélectionné Symbio, Faurecia, Michelin, ainsi que GTI et d'autres partenaires industriels, pour le développement et la démonstration d'un camion de classe 8 à hydrogène.



Ces camions, destiné au transport régional, sont les principaux contributeurs de l'initiative de mobilité zéro-émission hydrogène soutenue par l'État.



Le projet 'Symbio H2 Central Valley Express' a pour objet de développer un camion à piles à combustible hydrogène dont les performances seront équivalentes à celles d'un camion diesel de 15 litres, offrant ainsi une solution zéro-émission pour les usages intensifs du transport régional.



Avant fin 2023, le camion circulera pendant 12 mois sur un itinéraire de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin.



' La technologie hydrogène est un élément essentiel de la révolution du véhicule électrique, permettant non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de recharger plus rapidement et de leur offrir une plus grande autonomie ' a déclaré Alexis Garcin, Président du Conseil d'Administration et Président de Michelin Amérique du Nord.