Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : un broker salue des résultats 'solides' Cercle Finance • 28/07/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre Michelin recule ce mardi de -1%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, et revoit à la hausse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 105 à 110 euros, après des résultats 'solides' et une 'guidance prudente... comme souvent'. 'Sur l'année, la guidance ne devrait pas entraîner de révisions du consensus et doit, selon nous, être considérée comme un plancher face à un environnement volumes encore très incertain', explique le broker.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -0.73%