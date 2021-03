Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : un atelier automatisé de fabrication de masques Cercle Finance • 26/03/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Michelin va mettre en service son premier atelier de production automatisé en France de masques, sur son site de Combaude, près de Clermont-Ferrand. Une partie des machines en service dans ce nouvel atelier proviennent de l'entreprise française CERA L'investissement de 3,5 millions d'euros permet de produire mensuellement 3 millions de masques chirurgicaux standards de type I ou II R à usage unique. A partir de l'été 2021, 1 million de masques FFP2 s'ajouteront à cette production. Cette nouvelle installation vise à répondre aux besoins de protection des 68 000 salariés européens de Michelin. Le surplus de production sera commercialisé et contribuera à participer à la lutte contre les épidémies.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.39%