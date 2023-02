Michelin: trois analystes partagent leur opinion information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 14:29

(CercleFinance.com) - Michelin est stable ce matin alors que trois analystes ont partagé leur opinion sur le titre, après la parution, hier soir, des résultats 2022 du pneumaticien.



Ainsi, Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 24 à 30 euros, malgré la confirmation, lors de la publication annuelle, des impacts inflationnistes sur le BFR avec un FCF 2022 négatif de -180 millions d'euros.



De son côté, Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Michelin, avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les résultats 2022 publiés hier soir par Michelin, 'globalement en ligne, avec un EBIT de 3396 ME vs consensus de 3371 ME' et avec un CA 2022 légèrement plus élevé qu'attendu à 28.6 MdsE (vs 28.2 MdsE)



Enfin, Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur le titre ainsi que son objectif de cours de 34 euros, au lendemain de la publication des résultats de second semestre 2022 jugés faibles, avec un EBIT globalement en ligne.



'Le manquement des attentes par le free cash-flow était en partie dû à des différences de calendrier que le groupe prévoit d'inverser au premier trimestre de 2023', pointe cependant le broker dans le résumé de sa note.