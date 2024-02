Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: teste 32,9E (niveau du 21/02/2022), peut viser 35E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 10:49









(CercleFinance.com) - Michelin a dévoilé lundi soir une hausse de 4% de son EBITDA à 5,5MdsE (résultat net stable à 2MdsE), ses ventes progressant de +2% à 28,3MdsE en 2023 : c'est donc 'mieux qu'attendu' et le titre bondit de +6,7% vers 32,9E, ce qui lui permet d'égaler et même dépasser légèrement son zénith du 2 janvier... et de renouer avec ses niveaux du 21 février 2022.

Le prochain objectif devient 35E, l'ex-plancher du 24 janvier 2022.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +7.34%