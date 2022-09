Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : tente de reprendre appui sur 23E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Michelin tente de reprendre appui sur 23E, l'ex-plancher de fin août 2019: il s'agit d'un rebond dans une tendance qui demeure très baissière depuis le zénith des 38,7E de la mi-janvier.

La résistance oblique moyen terme gravite vers 24,5E et une grosse résistance horizontale se profile vers 25E (ex-plancher du 5 juillet).





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +2.44%