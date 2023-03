Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Michelin: soutient le recyclage à échelle industrielle information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 14:24

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé hier soutenir la création d'une coentreprise entre Scandinavian Enviro Systems et Antin Infrastructure Partners, une structure qui deviendra ainsi 'le premier groupe de recyclage de pneumatiques à l'échelle industrielle au monde'.



La co-entreprise s'appuiera notamment sur la technologie exclusive et brevetée d'Enviro en matière d'extraction du noir de carbone et d'huile de pyrolyse à partir de pneus usagés, sur le leadership de Michelin comme manufacturier de pneus durables et sur l'expertise d'Antin en matière de développement d'infrastructures durables.



La co-entreprise a conclu un accord d'approvisionnement pluriannuel avec Michelin pour les premières usines. Cet accord avec Michelin comprend un approvisionnement en noir de carbone régénéré et en huile de pyrolyse issus des pneus.



Michelin prévoit d'ailleurs de s'associer à cette co-entreprise au fur et à mesure de la construction des usines.



La construction de l'usine, soumise à une décision d'investissement finale de la co-entreprise, devrait démarrer au premier semestre 2023. Elle devrait être entièrement opérationnelle d'ici 2025.