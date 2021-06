Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:25









BS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 euros. (crédit : Manel / Flickr) (CercleFinance.com) - Michelin gagne près de 2% avec le soutien de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 euros sur l'action du fabricant français de pneumatiques. Le broker perçoit un 'fort risque à la hausse' pour les prévisions pour l'exercice 2021, s'attendant à ce que le profit opérationnel revienne au niveau de 2019, et considère Michelin comme 'un gagnant dans l'évolution vers la mobilité électrique'.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.42%