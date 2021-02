Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : soudaine poussée vers 117/117,5E Cercle Finance • 03/02/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Michelin affiche une soudaine poussée vers 117E: le débordement du sommet du canal 103/110E validait exactement cet objectif des 117/117,5E (ex-zénith de mi-avril et mi-novembre 2019), le prochain se situerait maintenant à 127E avant de viser le zénith des 130 de mi-janvier 2016.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.37%