MICHELIN : ses objectifs 2020 remis en cause par le COVID 19

(AOF) - Michelin, lors de la présentation de ses résultats 2019, a émis une guidance pour 2020 sous réserve des effets d'une crise systémique liée au COVID 19. " L'économie mondiale étant entrée dans une phase de crise systémique, la guidance 2020 du Groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact ", a indiqué le fabricant de pneumatiques. Le groupe indique prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise sur le résultat opérationnel des secteurs et le cash flow libre.

Pour protéger la santé de ses employés, le groupe a pris la décision de fermer pour une durée d'une semaine minimum ses sites industriels situés dans les pays les plus touchés en Europe à ce jour par la pandémie.

Michelin souligne par ailleurs que ses outils de financement lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

Le groupe mettra à jour sa prévision des marchés pneumatiques annuels à l'occasion de la publication de ses revenus du premier trimestre. Les marchés pneumatiques à fin février 2020 montrent les premiers effets de la crise sanitaire liée au COVID-19, avec un marché Tourisme camionnette mondial en recul de 9% et un marché Poids lourd en baisse de 16%.

