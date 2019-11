Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : se hisse vers 116,8E, les 118E à portée Cercle Finance • 05/11/2019 à 17:33









(CercleFinance.com) - Michelin se hisse vers 116,8E et pulvérise la résistance des 110,8E (sommet des 24 et 25 juillet dernier): le prochain objectif n'est autre que le zénith annuel des 118E du 18 avril. Ensuite, plus d'obstacles majeurs avant le retracement du zénith des 130E du 19 janvier 2018.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris +1.68%