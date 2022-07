Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : se dégonfle de -7%, repasse sous 26E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 14:34









(CercleFinance.com) - Avec des bénéfices plombés par l'arrêt des activités avec la Russie, le cours de Michelin se dégonfle de -7% et repasse sous 26E.

Michelin efface tous ses gains depuis le 13 juillet et menace de retomber au contact de son plancher des 25E des 5 juillet et 7 mars dernier.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -5.49%