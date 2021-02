Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : s'engage aux côtés de l'armateur Neoline Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir signé une lettre d'engagement de transport maritime avec Neoline, un armateur français s'appuyant sur une propulsion principale à la voile. 'Avec Neoline, la logistique du groupe Michelin a le vent en poupe', a assuré le fabricant de pneumatiques.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.34%