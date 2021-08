Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : retrouve un bon soutien vers 137,5/138E information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 18:07









(CercleFinance.com) - Michelin retrouve un bon soutien vers 137,5/138E, ex-résistance testée les 22 et 29 juin puis 12 et 23 juillet... niveau qui coïncide avec le support ascendant oblique moyen terme. La correction s'est amorcée par un 'gap' sous 143,4E le 18 juillet et le principal support moyen terme reste situé à 133E.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.74%