Michelin: résultat net stable, à 2 MdsE, en 2023

(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir que ses ventes ont atteint 28,3 milliards d'euros en 2023, en hausse de 2% à taux de change constants par rapport à 2022. Les ventes hors pneus ont notamment augmenté de 10%.



Le résultat opérationnel des secteurs a atteint un niveau record de 3,6 milliards d'euros et la marge opérationnelle a augmenté de 0,7 point pour atteindre 12,6% du chiffre d'affaires.



Dans le même temps, Michelin signale une hausse de 4% de l'EBITDA à 5,5 milliards d'euros, soit 19,4% du chiffre d'affaires.



La rentabilité des capitaux propres (ROCE) a atteint 11,4%, en hausse de 0,6point, reflétant la performance intrinsèque et la gestion active du portefeuille.



Le résultat net de l'exercice est stable à 2milliards d'euros malgré des provisions pour restructuration industrielle de 0,6milliardd'euros.

Le résultat net par action ressort à 2,77 euros, contre 2,81 euros lors du précédent exercice.



Un dividende de 1,35E par action sera soumis à l'Assemblée générale, en hausse de 8% par rapport à 2022.



Pour 2024, l'objectif de Michelin est de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliardsd'euros à taux de change constant et uncash-flowlibre publié avant acquisitions supérieur à 1,5 milliard d'euros.







