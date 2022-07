Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: résultat net de 843 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 17:54









(CercleFinance.com) - Les ventes s'élèvent à 13 289 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année 2022, en croissance de 18,7 % par rapport à la même période de 2021.



Les volumes Pneu baissent de 2,2 %. Sur un périmètre excluant les ventes en Europe orientale et en Chine, ces volumes sont stables. Les ventes Hors Pneu progressent de 18 % à parités constantes.



Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 1 530 millions d'euros soit 11,5 % des ventes, contre 1 421 millions d'euros et 12,7 % au premier semestre 2021.



Le résultat net s'établit à 843 millions d'euros, contre 1 032 millions d'euros en 2021.



Michelin maintient sa guidance 2022, avec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.





Valeurs associées MICHELIN Tradegate +0.54% MICHELIN LSE -100.00% MICHELIN Swiss EBS Stocks 0.00%