Michelin: résultat net de 1 845 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Les ventes sont en croissance de 16,3 % à 23 795 millions d'euros en 2021. La progression des volumes pneus est de 11,8 % et des ventes hors pneu de 7,7 %,



Le Groupe réalise un résultat opérationnel des secteurs de 2 966 millions d'euros et retrouve son niveau de marge de 2019 à 12,5 %. Le résultat net ressort à 1 845 millions d'euros en hausse de 1 220 millions d'euros.



Le Groupe confirme ses objectifs. Il vise un résultat opérationnel des secteurs 2023 supérieur à 3,3 milliards d'euros (à parité janvier 2021), une marge opérationnelle des secteurs 2023 de 13,5 %, un ROCE 2023 supérieur à 10,5 %, un Cash flow libre structurel cumulé 2020-2023 de 6,3 milliards d'euros.





