Michelin: résultat net de 1 163 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Sur les six premiers mois de l'année 2024, les ventes s'élèvent à 13 481 millions d'euros, en baisse de 4,2% par rapport à la même période de 2023 (-3,1 % hors effets de change).



Le résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d'affaires, contre 12.1 % au premier semestre 2023, porté par l'évolution du mix et des charges opérationnelles. Il s'établit à 1 782 millions d'euros, contre 1 704 millions d'euros au 30 juin 2023.



L'EBITDA des secteurs ressort à 2,8 milliards d'euros soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point par rapport au premier semestre 2023. Le résultat net s'inscrit à 1 163 millions d'euros contre 1 220 millions d'euros au 1er semestre 2023.



La guidance 2024 est maintenue : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards d'euros à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,5 milliard d'euros.





