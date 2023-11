Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: restructuration des activités en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Michelin annonce l'arrêt progressif de la production de ses sites allemands de Karlsruhe et Trèves, ainsi que de la production de pneus neufs et de produits semi-finis à Hombourg. Il transférera également le centre de services clients de Karlsruhe vers la Pologne.



'Cette décision est liée à la concurrence croissante des pneus poids lourd à bas prix et à une dégradation de la compétitivité de nos activités allemandes à destination de nos marchés européens et à l'export', explique le fabricant de pneumatiques.



Au total, 1.532 employés sont concernés par ces opérations qui devraient être achevées d'ici à la fin de 2025. Michelin enregistrera une provision d'environ 425 millions d'euros dans ses résultats financiers consolidés pour l'année 2023.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +0.13%