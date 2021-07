Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : renoue avec les 137E, doublement depuis 18/03/2020 Cercle Finance • 09/07/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - Michelin renoue avec les 137E, il n'est pas exclu que cette séance se conclue par un record absolu de clôture, à défaut d'n record intraday au-delà de 137,9E. Le titre finit la semaine sur un gain de +0,5% et la barre des +30% annuel est dépassée. Le titre qui a déjà doublé de valeur depuis le 18 mars 2020 aura t'il rendez-vous bientôt avec les 150E ?

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +3.04%