Michelin : renforcement du partenariat avec la Matmut

(CercleFinance.com) - Le groupe Michelin annonce ce mercredi le renforcement de son partenariat 'en faveur d'une route plus sûre' avec la Matmut. 'La démarche exploratoire, Matmut Connect Auto, initiée en 2018, visant à oeuvrer à la réduction des accidents de la route, s'intensifie cette année. D'une première phase regroupant 2.000 assurés choisissant de bénéficier de conseils de conduite personnalisés, l'expérimentation s'élargit à 10.000 automobilistes. Grâce à un tout nouveau boitier solaire de télématique sur le véhicule et une application dédiée, l'expérimentation souhaite observer et mesurer la corrélation entre scores de conduite et sinistralité', expliquent les deux groupes.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -3.13%