Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: remonte au-delà des 30,3E, viserait 32,3E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - Michelin remonte au-delà des 30,3E et tente de soulever cette même résistance testée les 2 et 20 février dernier.

Le titre dessine un triangle haussier qui s'inscrit lui même au sein d'un vaste canal ascendant moyen terme, ce qui pourrait déboucher sur un jaillissement en direction des 31,72E (zénith du 29/03/2022) puis des 32,3E du 31/01/2018





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +2.44%