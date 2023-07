Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : remonte au-delà de 27,7E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:40









(CercleFinance.com) -Michelin remonte au-delà de 27,7E, effaçant une 1ère résistance vers 27,2E: la route est libre pour retracer les 28E testés les 19 mai et 14 juin, puis combler le 'gap' des 28,5E du 16 mai dernier (niveau qui coïncide avec une résistance oblique baissière moyen terme).





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.88%