Michelin : refranchit les 35E, l'objectif des 36E se précise information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Michelin refranchit les 35E (pour la 1ère fois depuis le 14 février 2022), l'objectif des 36E (ex-zénith du 18/08/2021) se précise.

L'objectif suivant sera le complement du 'gap' des 36,85E du 11 février 2022... puis le retracement du zénith historique des 37,9E du17/01/2022.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.86%