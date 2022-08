Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: redressement vers les 27,7E information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - Michelin figure dans le peloton de tête du SBF120, remontant vers l'ex-gap des 27,7E du 26 juillet, comblé le 4 août dernier. En cas de franchissement d'une résistance oblique moyen terme, autour de 28E, il pourrait viser le comblement du gap des 29,3E du 10 juin.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.28%