Michelin : rechute vers 135E, support à 132,6E.

(CercleFinance.com) - Michelin plafonne à 138,5E (30% de hausse annuelle) et rechute vers 135E: un support se dessine vers 132,6E, le titre conserve ses chances d'aller chercher un nouveau zénith vers 145E.

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -1.99%