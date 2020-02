Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : rechute sous 103,5E Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Michelin rechute sous 103,5E et menace d'enfoncer le support des 104,15E du 27 janvier ey du 3 décembre (et ex-zénith du 10 septembre au 16 octobre). Le prochain support se situerait vers 96,2E (du 8 octobre), le suivant à 91E (ex-plancher de fin août 2019.

Valeurs associées MICHELIN N Euronext Paris -2.90%