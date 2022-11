Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin : rechute au contact des 25E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - Michelin rechute en direction des 25E, matérialisant un avalement baissier des gains engrangés depuis le 26 octobre.

Tant que le cours se maintient au-dessus des 23,6/23,5E, la tendance haussière n'est pas compromise et le scénario d'une reprise en 'V' sur 22E peut toujours se poursuivre en direction de 27,50E (règle du balancier).









Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -2.52%